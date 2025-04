Joven expone a su amiga en plena fiesta por "robarle" al novio: video es viral

En redes sociales, los videos que capturan momentos inesperados no dejan de sorprender. Esta vez, un clip compartido en TikTok por el usuario @joaquinbasiliop se ha vuelto viral, acumulando más de 28 millones de reproducciones.

El video muestra el momento en que una joven, durante una fiesta en Xalapa, Ciudad de México, decide confrontar públicamente a una de sus amigas, acusándola de haberle "robado" a su novio. La joven, vestida con jeans y una blusa negra, se dirigió directamente a la multitud para hacer la impactante revelación.

“Mi mejor amiga, exmejor amiga, está aquí presente y me robó a mi novio. Y si tiene los ovarios que se suba, está aquí en frente. Van a decir que no, pero súbete, perra”, expresó la joven visiblemente molesta, mientras señalaba a la implicada. Además, le pidió que dejara de grabar y la retó a admitir públicamente su acción: "No tienes los ovarios para decir que te robaste a mi novio", agregó.

El inesperado enfrentamiento dejó a todos los presentes sorprendidos, desatando gritos y reacciones de asombro. Incluso, algunos asistentes alentaban a la supuesta "exmejor amiga" a subir al escenario para dar su versión.

La situación se habría originado durante un curso realizado en el marco de la fiesta, en el que los asistentes compartían historias personales, y donde la joven aseguraba que "nadie superaría su historia".

El video no solo generó millones de visualizaciones, sino también cientos de comentarios en TikTok, donde usuarios hicieron referencias a la serie "Euphoria" por la similitud con los personajes de Maddy y Cassie. Algunos de los mensajes destacados fueron: "Maddy y Cassie de Xalapa", "Algoritmo llévame al history time de Katia, pleasee 😝" y "Súbete perra, eso dolió, a mí me lo hicieron también", reflejando la empatía y sorpresa de los internautas ante la situación.