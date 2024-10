Joven influencer asegura que se inventan huracanes "para no trabajar"; hay controversia

La joven influencer Sandra Orozco ha desatado una intensa controversia en las redes sociales tras afirmar que los ciudadanos de Mérida, Yucatán, inventan huracanes para evitar trabajar y asistir a la escuela. Su comentario se produjo en medio del impacto del Huracán Milton, que ha generado serias preocupaciones en el Golfo de México.

Orozco, quien cuenta con más de 16 mil seguidores, lanzó estas declaraciones sin temor al juicio, desestimando el peligro real que representa el fenómeno natural. "Se me hace que lo inventan para no trabajar, que los niños no vayan a la escuela y estar en sus casas tirados haciendo nada. A mí se me hace que la gente realmente lo hace porque no quiere trabajar", dijo en un video que rápidamente se volvió viral.

Esto dijo la joven:

Estas afirmaciones han provocado una ola de críticas, acusando a Orozco de difundir información falsa y trivializar la situación que enfrenta la población yucateca ante el huracán. Como resultado de su comentario, la influencer fue apodada 'Lady Huracán' en las redes sociales.

Ante la avalancha de reacciones, Orozco se vio obligada a retractarse en un segundo video, donde admitió que sus palabras fueron inapropiadas. "Estoy completamente en shock, pero hay algo importante que les quería decir. Lo que dije estuvo completamente fuera de lugar y estoy 100 % consciente. Sé que hablé desde la completa ignorancia, sé que estuvo súper mal, que fue una mala broma", declaró, reconociendo que había aprendido una lección importante.

“Les juro que no todos los de Monterrey somos así😔”, “Si ustedes quieren vivir una vida vivan esa vida no vivan una vida que no quieren vivir”, “mi amiga la más inteligente: (vive sola)”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.