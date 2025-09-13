Joven ofreció a su hermana gemela a una secta y falleció trágicamente: esto se sabe

La historia de Sofía y Eloísa, dos hermanas gemelas inseparables durante la infancia, terminó convertida en un relato estremecedor que hoy da la vuelta en redes sociales gracias al podcast Relatos de la Noche, dirigido por Uriel Reyes.

Según narró Eloísa, desde pequeñas ambas compartían una conexión especial. Sin embargo, todo cambió en la adolescencia. La confianza se quebró cuando Sofía leyó el diario de su hermana y, poco después, inició una relación con el joven del que Eloísa estaba enamorada. Desde entonces, la relación se deterioró hasta volverse distante.

Con el tiempo, Sofía comenzó a rodearse de personas mayores, interesarse por temas esotéricos y acumular objetos relacionados con brujería. Su madre descubrió velas negras, una tabla ouija y libros de ocultismo, lo que provocó discusiones familiares. En una ocasión, Sofía llegó a señalar a su hermana y pronunció inquietantes palabras: “Si ella no existiera, todo sería diferente”.

Ya en la universidad, Eloísa empezó a experimentar sueños extraños en los que veía a su gemela realizando rituales en medio de símbolos y palabras incomprensibles. Ella asegura que no eran simples pesadillas, sino visiones de lo que realmente ocurría a kilómetros de distancia.

Poco después, sufrió un grave accidente automovilístico que la dejó en coma. Durante ese tiempo, escuchaba voces siniestras y, entre ellas, la de su propia hermana repitiendo: “Eres el precio, eres mi ofrenda”.

Los médicos no le daban esperanzas, hasta que una mujer misteriosa se acercó a su madre en la capilla del hospital y le entregó un amuleto, advirtiéndole que alguien cercano había entregado a Eloísa como ofrenda. Tras un ritual, la joven logró sobrevivir y recuperarse.

Meses después, la madre decidió visitar a Sofía, con quien habían perdido contacto. Al llegar a su vivienda, un olor fétido la alertó. Dentro encontró una escena escalofriante: el cuerpo de su hija tendido, rodeado de velas derretidas, símbolos pintados en rojo y libros extraños.

Las autoridades aseguraron que ella se quitó la vida. Sin embargo, en una libreta hallaron anotaciones que hablaban de pactos y promesas, entre ellas la vida de su hermana gemela.

Eloísa asegura que su recuperación fue considerada un milagro médico, pero está convencida de que su hermana intentó entregarla a una entidad oscura como parte de un pacto. Al no lograrlo, Sofía terminó perdiendo la vida.