Joven prendió el celular de su abuelo fallecido y descubrió algo que la dejó sin palabras

Una historia cargada de nostalgia y ternura ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. Todo comenzó cuando una joven decidió encender el teléfono celular de su abuelo, quien falleció en 2023, sin imaginar que el contenido guardado en aquel dispositivo le provocaría una profunda emoción.

La protagonista del relato, identificada en TikTok como @ninitisa, contó que quiso revivir algunos recuerdos de su abuelo, así que recargó la batería del teléfono que había permanecido apagado desde su muerte.

Una vez logró ingresar la contraseña, comenzó a explorar la galería del dispositivo. Lo que encontró la dejó completamente sin palabras.

Entre las fotografías había detalles cotidianos y entrañables: adornos del hogar, selfies del abuelo sonriendo, imágenes de reuniones familiares y retratos junto a su esposa, su perra y su nieta en el colegio. Cada foto parecía capturar fragmentos de una vida sencilla, pero llena de cariño y momentos significativos.



¿Qué encontró en el celular de su abuelo?

Sin embargo, el instante más conmovedor llegó cuando la joven encontró un video que su abuelo había grabado antes de morir.



En las imágenes aparecía toda la familia reunida, compartiendo risas y abrazos. “No estaba emocionalmente lista para esto”, escribió la joven en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral y ya supera el millón reproducciones y los 500.000 “me gusta”.

La publicación no solo generó una oleada de nostalgia entre los usuarios, sino que también despertó reflexiones sobre el valor de los recuerdos y la manera en que la tecnología puede preservar los vínculos más profundos. La sección de comentarios se llenó de mensajes de empatía: “Así es como él veía la vida”, “Estoy llorando”, “Se me rompió el corazón” y “Yo tampoco estaba preparado para esto”, escribieron algunos internautas.

Más allá de la viralidad, la historia de @ninitisa se ha convertido en un recordatorio poderoso: los objetos más simples, como un viejo celular, pueden guardar los tesoros más valiosos del alma.