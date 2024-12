Joven pretendía renunciar tras cobrar la prima: jefe se adelantó y lo despidió antes

Joven colombiano se llevó una sorpresa inesperada en el lugar donde trabajaba, y el cual pretendía abandonar una vez cobrara la prima. Con lo que no contaba para levar a cabo su plan es que su jefe se le adelantó y lo despidió.

El mismo joven fue quien lo reveló a través de las redes sociales, específicamente en su cuenta de TikTok , donde le contó a sus seguidores cómo sucedieron las cosas antes de no poder recibir la tan esperada prima navideña.

El video de tan siete segundos expresa con tristeza el despido del joven, quien además lo acompaña con una canción navideña de fondo, en el que le agrega el siguiente mensaje: "Estaba esperando el aguinaldo para renunciar, pero me corrieron antes", video y mensaje que llamó la atención de muchas personas para conocer más sobre lo que sucedió.

Pues como la duración es tan corta y no comentó más sobre lo sucedido, las personas dejaron una serie de comentarios en el video publicado donde se puede leer frases como: "Más dinero te toca, no te dejes", "Mucho mejor; aguinaldo completo, vacaciones, compensación", "Pero en tu liquidación viene tu agunaldo", "Por qué esperan el aguinaldo, por si no lo sabían, al renuncia se los tienen que dar, y va a ser el mismo que en Navidad, obviamente lo proporcional al periodo trabajado".

El video generó debate, pues muchos opinaron al respecto aconsejando al joven , así como explicándole los derechos que tiene después de ser despedido, y los procedimientos que podría realizar. Además, el video acúmulo más de 72,7 millones de me gusta y fue compartido 9.700 veces.

Esta red social se ha convertido en un mecanismo para compartir el día a día de las personas, así como las situaciones que les suceden, logrando captar la atención de los usuarios así como generar debate y millones de reproducciones.