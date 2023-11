Joven publicó un video quejándose de su trabajo y la despidieron: “Me da igual”

Carmen, una joven española conocida como @rayomcqueer_ en TikTok, se hizo viral en redes sociales debido a su historia. Todo comenzó cuando la joven decidió utilizar esa red social para expresar sus molestias sobre su trabajo en una cafetería.

En uno de los videos, la joven habló sobre varios aspectos que le incomodaban, sin imaginar las repercusiones que esto tendría en su empleo. Carmen compartió su molestia por la situación, señalando que constantemente le recordaban que estaban vigilándola. "No voy a trabajar mejor porque yo sepa que me estás vigilando", expresó, calificando la situación de "psicópata".

Otra de las quejas de la joven fue la inclusión en un grupo de WhatsApp con todos los empleados de la cafetería. Para Carmen, recibir mensajes mientras estaba en casa debería ser ilegal. "Si estoy en mi casa, no tengo que recibir ni un mensaje”, dijo.

La joven también reveló que le molestaba que algunos clientes coquetearan con ella. El video de Carmen no solo se volvió viral, sino que también generó miles de comentarios por parte de los usuarios de TikTok, muchos de los cuales expresaron comprender su situación.

Publicidad

Sin embargo, días después de haber publicado ese video, Carmen reveló en otro video que fue despedida de su trabajo. "Me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera", dijo.

Los detalles del despido fueron compartidos por la joven, quien narró que fue citada por recursos humanos después de su publicación en TikTok. Le indicaron que, según entendían, no estaba contenta en la empresa y necesitaban que dejara de trabajar de inmediato.

"Estoy desempleada. Buena noticia para mi salud mental, mala noticia para mi cuenta bancaria, así que si alguien me quiere contratar, para que posteriormente le haga un video en TikTok poniendo a parir a su empresa, pues estoy disponible", comentó Carmen en otro video.