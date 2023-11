¿Piqué y Clara Chía se casaron? Esta es la verdad sobre video viral en redes

El nombre de Gerard Piqué ha dado de que hablar desde finales de 2022 hasta el presente año debido a su separación con Shakira y su nueva relación con Clara Chía, con quien le habría sido infiel a la barranquillera.

La pareja, conformada por Piqué y Clara Chía , no ha logrado ganarse la simpatía en Colombia, especialmente entre los seguidores de la barranquillera, quienes han estado pendientes de la vida del futbolista.

Recientemente, un video, que se hizo viral en redes sociales, habla de una supuesta boda entre Piqué y Clara Chía. En las imágenes, ambos lucen ataviados como novios, desencadenando rumores y confirmaciones prematuras. La voz en off, atribuida al deportista, dice haber contraído matrimonio en una ceremonia discreta, aunque la autenticidad del video ha sido cuestionada.

No obstante, el video sería completamente falso, ya que la grabación parece ser una obra de inteligencia artificial, dando detalles de una boda que no se ha realizado. Ni Piqué ni Clara Chía han dado declaraciones al respecto.

Publicidad

Incluso Joan Piqué, padre del exfutbolista, ha evadido responder a la pregunta sobre los posibles planes matrimoniales de su hijo, dejando en el aire las expectativas sobre el futuro de esta intrigante relación.

Gerard Piqué sobre ruptura Shakira: "La gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado"

"Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", señaló Piqué en el programa de Jordi Basté en RAC 1.

Le puede interesar: