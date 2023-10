Los padres de Clara Chía expresan su desaprobación hacia Gerard Piqué: ya no lo quieren

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía ha estado bajo el escrutinio público desde que se hizo oficial a principios de este año. Sin embargo, la última revelación del paparazzi Jordi Martín ha dejado a muchos sorprendidos, ya que los padres de la joven expresaron abiertamente su desaprobación hacia el exfutbolista y han dejado en claro que no lo quieren en sus vidas.

La historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía se oficializó cuando el exjugador del FC Barcelona compartió una fotografía junto a Clara en su cuenta de Instagram. Esto marcó un nuevo capítulo en la vida amorosa de Piqué, seis meses después de anunciar su separación de la cantante colombiana Shakira .

Sin embargo, según Martín, la relación entre Piqué y Clara Chía podría haber comenzado mucho antes de su anuncio oficial y podría haber sido la causa de su separación con Shakira.

La bomba informativa llegó cuando Jordi Martín, conocido paparazzi, reveló que los padres de Clara Chía no tienen una buena relación con Gerard Piqué. En una entrevista con TV Notas, Martín afirmó: "La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía".

🛑🔉 Jordi Martín: "Clara Chía rompió relación con sus padres por #Piqué. Cuando Piqué viaja, ella se queda en casa de la secretaria, quedando en evidencia que no tiene relación con los hijos de #Shakira" . 💥 pic.twitter.com/fMxf8J0r4T — Carito (@770carito) October 26, 2023

Una de las principales razones detrás de la desaprobación de los padres de Clara Chía es la exposición pública que ha tenido su hija desde que está con Piqué. Martín sugiere que esto ha causado una profunda brecha en la relación de Clara Chía con sus padres. Incluso cuando el exfutbolista viaja a Miami para ver a sus hijos con Shakira, la joven no duerme en la casa de sus padres, optando por quedarse en casa de una amiga debido a su disgusto hacia ellos por no aceptar a su pareja.

Además, Martín reveló que los padres de Clara estaban al tanto de la agitada vida nocturna de Gerard Piqué, incluso cuando la joven era menor de edad. Esta información habría aumentado su preocupación y su rechazo hacia la relación de su hija con el exfutbolista.

