Joven se compró su primera nevera con sus ahorros, lo publicó y su historia conmueve en redes

La historia del joven argentino Mariano Cantero, de 18 años de edad, se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales cuando publicó una foto que conmovió a más de uno y fue merecedor de cientos de comentarios de felicitaciones.

Cantero compartió una foto en Twitter donde se mostraba orgulloso al enseñar a sus amigos y usuarios de esta red sociales la nevera que había comprado, gracias a sus ahorros.

“Después de tanto ahorrar, por fin me pude comprar mi primera heladera. Es una boludes, pero para mí es alto progreso”, escribió.

“Quería empezar a ser responsable” y sentir esa sensación de comprar las cosas para tu casa”, dijo el joven en diálogo con La Nación.

Mariano confesó que se le “partió el corazón” al enterarse que había aparecido en televisión y que su historia se había viralizado.

Estaba trabajando a eso de las 10:00 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados ‘likes’, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la televisión, frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón contó.

Sobre la foto que publicó en Twitter con su nevera nueva, dijo que era para compartir con sus amigos, con quienes bromeaba acerca de no tener hielo en su casa.

“Esa foto que me sacó mi mamá cuando me la compré, era para mí grupo de amigos para decirles que ahora iban a tener hielo (…) Mi sueño es tener mi propia casa, sentir esa sensación de que todo me lo compré con mi esfuerzo, sin depender de nadie”, agregó el joven argentino a La Nación.

Vea la foto aquí: