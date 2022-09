Desde los cuatro años los niños empiezan a vivir su primer enamoramiento, y según los especialistas, es un sentimiento inocente, lleno de ternura infantil y fascinación por el otro. Y es que no hay que negar que desde pequeños siempre existió un crush o algún amor platónico al que le escribíamos cartas.

Eso fue lo que captó un usuario de TikTok cuando iba en el transporte público, donde una pequeña le escribe una carta de desamor a Juan, al parecer, un compañerito de su colegio.

"Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo", es lo que se logra leer en el video del usuario.

A pocos días, el video logró conseguir varias reacciones. Algunos mostraron su apoyo, mientras que otros aplaudieron la manera en que decidió expresar sus sentimientos. No obstante, algunos usuarios no pudieron contener sus ganas de saber qué pasó después, de si llegó la carta a su destino y cuál fue la respuesta de Juan.

“No te desgastes, después entenderás que los hombres no leen los testamentos que enviamos”, "Todos los Juanes son iguales", "Esa niña es más lista que muchas", "Juan, ¿Qué hiciste?", “Cómo canaliza sus emociones, es parte de parar, pensar y actuar. Qué linda” y “La niña que está escribiendo debería dar el chisme completo, quiero saber si Juan le habló”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.

