¡Ni a Yailin ni Karol G! Anuel AA habría dejado embarazada a reconocida tiktoker hondureña

El reconocido puertorriqueño Anuel AA, recordado por mantener una relación sentimental con la colombiana Karol G , no para de dar sorpresas. Una joven mujer hondureña llamada Roxana Somoza, aseguró a través de su TikTok que está esperando un hijo del cantante.

Lo que generó más polémica es que el puertorriqueño hace poco se casó con Yailin, después de terminar con Karol G, pero, al parecer, el puertorriqueño no se conformó con ninguna de las dos y embarazó a Roxana Somoza, famosa tiktoker hondureña.

Publicidad

Hace unos días 'Yailin, la más viral' cerró su cuenta de Instagram sin dar ninguna explicación. Luego empezó a surgir un rumor sobre una posible ruptura de matrimonio y un contrato que obliga a la pareja a tener hijos solamente pasados unos años de compromiso.

Mientras tanto Roxana Somoza, famosa tiktoker hondureña, subió un video a su cuenta de TikTok en la que aseguró que está esperando un hijo de Anuel, pero lo más sorprendente es que confirmó que habría tenido varios encuentros y citas por videollamadas con el puertorriqueño.

Pero, en realidad, lo más sorpréndete es que la hondureña afirmó que con todas esas videollamadas quedó embarazada: “sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”.

Por el momento Anuel AA no ha pronunciado al respecto, tampoco lo ha hecho su esposa,'Yailin, la más viral', pero esta noticia difundida por TikTok ha hecho que los internautas reaccionen con miles de comentarios sobre el tema y sobre el posible nuevo hijo del puertorriqueño.

Publicidad

Escuche el podcast Noticias de farándula: