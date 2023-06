Karol G bate récord en programa de televisión en EE.UU.: más de 15.000 personas asistieron

Karol G es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial y sigue demostrando su talento en los escenarios. La artista colombiana volvió a ser tendencia luego de batir un nuevo récord presentándose este viernes, 30 de junio, en el ‘The Today Show’ que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.

El concierto se realizó al aire libre y, según la Policía de Nueva York, asistieron más de 15.000 personas. Karol G cantó varios de temas de su reciente álbum ‘Mañana será bonito’. Además, también interpretó ‘TQG’ que tiene en colaboración con Shakira.

“Casi cuatro meses de no subirme a un escenario. Y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos. Hoy fue mi debut en el escenario de The Today Show; escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez, fuimos más de 15.000 bpersonas rompiendo un nuevo récord después de 24 años”, comentó Karol G por medio de una publicación que compartió en Instagram.

#EsTendencia: Karol G ha roto récord de asistencia en toda la historia del Today Show 😳



La Policía de NYC 🗽 confirmó que hay más de 15.000 personas en el lugar para verla cantar en el famoso programa matutino.



WOW 🔥

pic.twitter.com/HzfMj1kHwf — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 30, 2023

El concierto se realizó en el Citi Concert Series, al aire libre. En este lugar se han presentado famosos de talla mundial, pero no han acogido la participación de los fanáticos que este viernes, 30 de junio, Karol G pudo lograr.

Sin duda este es un gran logro para la colombiana que sigue cosechando éxitos. Además, Karol G iniciará su gira por Estados Unidos el próximo 3 de agosto en Chicago.

“Gracias a todos por tanto amor. Todo esto es tan mío como de ustedes, de nosotros. Los veo en el tour, para pasar una chimba y para seguir cumpliendo sueños que la vida se hizo para eso”, puntualizó la colombiana en la publicación.