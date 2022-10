Kevin Roldan nuevamente es acusado de abuso y acoso, esta vez a una empresaria

Natalia Casas Cordero, empresaria chilena que maneja a diferentes artistas en su país, trabajó con Kevin Roldan en 2015. En entrevista con el programa La Red denunció diversos abusos y acosos que sufrió por parte del cantante colombiano.



Le puede interesar: Kevin Roldán, protagonista de otro escándalo tras nueva denuncia



La empresaria, además, contó que cuando empezaron los conciertos en Chile con Roldan, comenzó a notar problemas con su comportamiento y el alcohol.



“Todos los shows teníamos problemas porque no llegaba a la hora, costaba sacarlo del hotel, veíamos un desfile de mujeres prepagos que él subía al hotel, yo tenía que pagar multas por él”, aseguró Casas Cordero.



La mujer aseguró que en varias ocasiones fue víctima de los extraños comportamientos del cantante que la desesperaron, a punto de querer que se fuera antes de terminar los shows en Chile.



Además, contó que Roldan la encerraba en el baño y en la cocina, así como se aparecía en la habitación de la empresaria sin previo aviso y entraba con llaves que había logrado conseguir.



Así mismo, denunció que presenció varias escenas en las que Kevin Roldan entraba con niñas menores de edad a su habitación, mientras los padres del cantante estaban enterados de la situación, pero no hacían nada.



“Veía que entraba muchas niñas menores y también eso me daba muy mala espina, los papás le permitían todo”, afirmó la empresaria en la entrevista.



Admitió que nunca hizo una denuncia formal por miedo, y le contó al programa que el papá también tenía comportamientos parecidos a los del artista.



“El papá tenía el mismo comportamiento, también me encerró en el baño”, dijo.



Esta nueva denuncia se suma a otras que enfrenta el cantante, también por acoso y abuso, a su expareja y a una modelo chilena.