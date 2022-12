“La aparición de la Virgen me cambió la vida”: Margalida Castro

de 1990.

Publicidad

“Como lo digo en mi libro (A ti María que tomaste mi vida por asalto), la Virgen tuvo a bien bajar a los peldaños de mi indignidad, gracias a las plegarias de mi mamá porque yo era anticatólica. Le sacaba la lengua a los curas y le hacía pistola a las iglesias”, reveló.

“La Santísima Virgen se me apareció a los pies de la cama. Comenzó a formarse la silueta de la madre milagrosa en escarchas con chorritos de luz doradas que salían de las manos. Yo me metí debajo de la cama y me di cuenta que era la Virgen”, dijo.

Publicidad

“Todo esto ocurrió a las 3 y 26 minutos de la mañana”, dijo al revelar que la aparición duró cinco horas.