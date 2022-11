¿La condena judicial acaba con corrupción? Analiza Transparencia por Colombia

Según Ungar, no es suficiente una condena judicial.

“El Estado colombiano debe recuperar los dineros que toda esta gente se ha robado a través de los años”, manifestó.

Recordó que el daño al país “no solamente es económico, hay un daño social y político muy grande”.

Sin embargo, hizo énfasis en que la corrupción no es un mal exclusivo de Colombia. (Lea también: Santos dijo que en caso de Reficar no hubo robo de recursos sino mala gestión )

“¿Por qué somos tan corruptos? esa es la pregunta del millón y realmente no hay una respuesta clara de por qué somos tan corruptos, desafortunadamente ese no es un problema exclusivo de Colombia. Tenemos una justicia que no funciona o funciona muy lentamente, de manera que para los corruptos la relación costo-beneficio aún hoy el costo es infinitamente menor que el beneficio para los corruptos”, finalizó.