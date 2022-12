La despiden por negarse a trabajar en tacones

De acuerdo con la BBC, la mujer fue contratada temporalmente por una compañía, a la cual debía asistir con tacones de entre cinco y diez centímetros" para desempeñar sus tareas.



“Si me pueden dar una razón por la cual no puedo hacer mi trabajo con zapatos planos, perfecto. Pero no me dieron ninguna", dijo al medio

La mujer, que también se desempeña como actriz, ahora inició una campaña en Reino Unido para que se impida por ley obligar a las mujeres a llevar zapatos altos.