La difícil historia de la cantante Arelys Henao para conseguir el éxito

La reconocida cantante Arelys Henao pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones para hablar sobre su infancia y posterior éxito en su carrera profesional, siendo apodada como ‘La Reina de la música popular’.

“Tengo más de 120 canciones grabadas, he compuesto más de 200 canciones, me han grabado más de 40 artistas nacionales, realmente ha sido un proceso no fácil (…). Crecí tanto en las dificultades que no sabía cuáles eran. Viví en el campo y no estudié de los 5 a 10 años por falta de dinero porque fuimos 14 hermanos, se murieron 6 por ausencia de médicos, en definitiva, por la pobreza”, dijo.

“Aprendí a leer en los periódicos en que mi padre llevaba envuelto el mercado cada 8 días, entonces mi mamá me enseñó a juntar las letras. A los 10 años mi mamá dijo que no aguantaba más y que no quería que sus hijas llevaran su vida, luego nos fuimos para el pueblo de Sabanalarga”, añadió.

Darío Gómez

“Entro a trabajar en la radio en el año 2001 se medió la oportunidad de conocer a Darío Gómez, siempre había soñado grabar con él, siempre lo admiré. Un día fuimos jurados él y yo como ocho horas, entonces ya nos fuimos acercando, era un concurso de la Policía”, comentó.

“Yo le dije: ‘maestro, hay una canción suya que me gusta, ¿usted me la deja grabar? Me dijo que la hiciera’, fue ‘Se te bajaron los humos’, luego me lo encontré y me dijo que le encantó”, resaltó.

