La gente sabe ahora que se puede vivir de comedia: Alejandro Riaño

Desde pequeño siempre supo que tenía afinidad con el teatro y desde los 13 años le dedica su tiempo a la comedia.

Publicidad

“Antonio Sanint y Julián Arango se presentaron en el restaurante de mi familia y yo los vi y dije: yo tengo que hacer lo que ellos hacen”, manifestó Riaño.

Además, tuvo la oportunidad de trabajar un tiempo con el también comediante Andrés López pero decidió dejarlo y empezar su carrera por su lado.

Publicidad

“Yo me fui a trabajar con él como seis años, yo le abría todos los shows, pero un día me canse y lo dejé porque salía como pupilo de él pero yo quería darme a conocer como Alejandro Riaño, motivo por el que creo que no me habla hoy en día”, aclaró.

Publicidad

Entre sus obras de ‘stand up comedy’ más conocida están: “Cada Niño con su Boleta”, la cual presenta martes y miércoles en el Teatro La Castellana y “Burundanga”, de jueves a domingo en el Teatro Libre de Chapinero.

“Lo que me gusta ahora de eso es que la gente se arriesga a trabajar en esto, ya saben que esto sí da para vivir”, explicó.

Publicidad

En cuanto a su vida personal, el comediante dijo que hace unos años viajó a Cuba con la que en ese entonces era su novia y decidieron hacer un ritual de matrimonio.

Publicidad

“Tengo muchos amigos cubanos y a uno de ellos le dije que hiciera un ritual para nosotros. Mi novia y yo no estábamos preparados para lo que se venía, pues este señor mató una paloma y nos echó la sangre encima. Unos meses después terminamos”, dijo.