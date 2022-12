La historia de Donovan Tavera, el hombre que limpia la sangre de los muertos

Donovan Tavera, limpiador forense mexicano, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre su trabajo y lo que hay detrás de lo que hace día tras día: encargarse de la limpieza de las escenas de crimen.

Tavera, de 44 años de edad, siempre se inclinó hacia su labor y se preguntaba desde muy joven acerca de lo que pasaba con la sangre de las personas que fallecían.

“Mis clientes son los familiares de las personas que han muerto, nunca me ha contratado alguna autoridad o institución”, manifestó.

“Cuando era muy joven empecé a experimentar. Fui al carnicero y compré hígado de vaca y huesos. Ya en casa, empecé a investigar cómo limpiar la sangre. Así fue cómo me convertí en limpiador forense”, añadió el hombre.

Según Tavera, no es lo mismo limpiar una zona húmeda o un automóvil donde hay un cadáver con varios días. “Es muy diferente limpiar la sangre de un suicidio o un homicidio (...) Esto sin contar que el clima influye mucho porque en zonas cálidas la sangre se seca mucho más rápido y el tema es más difícil”.

Cabe señalar que este limpiador forense tiene alrededor de 3 casos diarios, y trabaja con un tío suyo que en ocasiones le colabora.

“Si hay alguien encargado de llevarse el cadáver de la calle, también debe haber un profesional para limpiar la sangre, y ese soy yo”, dijo.

Donovan manifestó sentirse muy bien con su labor, “no me veo haciendo otra cosa, llevo muchos años en esto y me he especializado en mi trabajo”, puntualizó.

“He inventado más de 300 fórmulas distintas para limpiar la sangre y la música me ayuda a concentrarme y hacer muy bien mi trabajo. En ocasiones escucho Heavy Metal que me ayuda mucho a repasar una y otra vez lo que voy a hacer”, finalizó.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto