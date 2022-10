La historia de la vendedora de pescado cuyo clamor en la cuarentena conmovió al país

El drama de Indira Palomeque en Quibdó es el de muchas personas en Colombia. Las deudas la agobian, debe 6 millones de pesos a prestamistas y solo pide poder trabajar. En entrevista con Mañanas BLU, contó como sacó adelante a sus hijas.

“Estoy aburrida, harta, porque me voy a enloquecer, me voy a salir matando. Desde que entró la cuarentena no he podido vender, las cosas se me dañan, tengo que botarlas. ¿Quién le soluciona los problemas a uno? La gente viene aquí a cobrarle a uno, uno le dice no tengo lata, quieren pegarle a uno, entonces uno de dónde saca plata para pagar. Aquí todas estamos sufriendo y la plata de dónde sale, si ya no hay. No dejan entrar”, dijo en una entrevista al periodista Aldemar Valencia. Las imágenes sacudieron las redes sociales.

Gracias al comunicador Aldemar Valencia, la noticia obtuvo trascendencia y fue replicada por varios medios.

Las imágenes de la vendedora de pescado, que agobiada por las deudas hablaba sobre la posibilidad del suicidio, tocaron las fibras de los colombianos y muchos se preguntaron cómo ayudarla.

“No hablamos, nos quedamos callados, hay que sufrir callados, porque hay unas que les da pena, que les da mido que las vayan a matar, que les vayan a hacer algo, por eso es que no hablan. Yo ya me cansé de tanto robo. Aquí nosotros no recibimos nada del Gobierno, nada”, se quejó.

“No necesito mercado, no me estoy muriendo de hambre, sino son las deudas. Me tienen con dolor de cabeza, que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”, contó.

Según la mujer, debe a prestamistas entre cinco y seis millones de pesos, “con los intereses que se han subido”.

“Desde que empezó la cuarentena no hay plata”, lamentó.

La historia de Indira Palomeque, cuyo rostro ahora conocen millones de personas en el país, conmovió a muchos, entre ellos el exfutbolista Tino Asprilla, quien ofreció ayudarla. Sin embargo, la ahora famosa vendedora de pescado está sin celular porque se lo robaron.

“Vendo pescado fresco, vendo salado, vendo yuca, banano, plátano… lo que consiga eso vendo”, relató Indira con una mezcla de calidez, pero también del abandono que sufre la región.

“Ahora no alcanza uno a venderse una arroba de pescado”, sostuvo. Antes, dijo, vendía hasta siete arrobas.

El origen de las deudas de Indira se debió a su esfuerzo para sacar a adelante a su familia para hacerlas profesionales.

“Las saqué de la plaza de mercado”, afirmó. Además, reveló que el año pasado falleció una que estaba a punto de ser profesional en Contaduría. Pese a la ayuda que recibe de ellas, la situación se le hace insostenible.

Escuche la historia de Indira Palomeque en Mañanas BLU: