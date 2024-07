La historia del hombre que está casado con dos hermanas: tienen cuatro hijos

En una comunidad rural de Manaos, Brasil, una familia poco convencional ha desafiado los prejuicios y la curiosidad de quienes los rodean. Ananda Souza, de 29 años, Deica Souza, de 31, y Marcelo Oliveria, de 38, viven juntos en una relación poliamorosa, uniendo sus vidas en una "trieja" que ha llamado la atención en redes sociales.

La historia de este trío comenzó cuando Ananda, tras un tiempo de relación con Marcelo, le preguntó cuál era el mayor deseo de un hombre. La respuesta sincera de Marcelo, "tener una segunda esposa", no solo no molestó a Ananda, sino que la llevó a considerar una vida no monógama.

Fue así como decidieron sumar a Deica al matrimonio. Desde hace cinco años, los tres han disfrutado de una relación que ha despertado tanto miradas de reprobación como de curiosidad.

Antes de formalizar su unión poliamorosa, Marcelo y Deica ya habían tenido una relación en el pasado. Hace unos 14 años, comenzaron un romance que no prosperó por falta de tiempo. Años después, Marcelo inició un vínculo con Ananda, sin saber que ella era hermana de Deica. La revelación llegó cuando Ananda presentó a Marcelo a su familia, y ambos se sorprendieron al descubrir la conexión pasada.

En 2019, Ananda sugirió que Deica se uniera a su relación con Marcelo. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces viven en una trieja, compartiendo vida y cama. Sin embargo, dado que Ananda y Deica son hermanas, no mantienen relaciones entre ellas. Según explican, su relación se organiza en forma de "V", donde Marcelo se relaciona por separado con cada una de las hermanas en momentos distintos.

"En nuestra relación, Marcelo es la base y solo interactuamos con él en momentos separados. Esto se debe a que somos hermanas, lo cual no podemos, porque es incesto", explicó Deica, quien también destacó que lo fundamental en su convivencia es mantener siempre el diálogo y el respeto.