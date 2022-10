La industria musical se vestirá de gala con los premios Grammy

La gala televisiva, durante la que se entregarán los galardones más importantes, comenzará a las 17H00 locales (01H00 GMT del martes) en el mítico estadio Staples Center de Los Ángeles, tras dos horas de alfombra roja (Lea también: Paul McCartney compone música para ‘Mojis’ de San Valentín de Skype ).

Pero la Academia de Grabación repartirá la mayoría de los gramófonos entre las 12H30 y las 15H30 (20H30 y 23H30 GMT), en una gala en el teatro Nokia que podrá seguirse en directo por la página de los Grammy.

Lamar, de 28 años, acude como el segundo artista de la historia que más candidaturas ha recibido en un año después de Michael Jackson, que tiene el récord por "Thriller" (1982).

El rapero opta a Álbum del Año por "To Pimp a Butterfly", un trabajo en el que reflexiona sobre el racismo y los estigmas que la sociedad estadounidense todavía no ha superado.

Su tema "Alright", nominado a mejor canción, se ha convertido en el himno extraoficial del movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), en ascenso desde que en 2014 repuntaron las muertes de afroestadounidenses a manos de agentes blancos (Lea también: La agrupación colombiana Monsieur Periné sueña con ganar el Grammy para Colombia ).

Lamar también ha dejado claras sus cualidades musicales en este disco pasando de los sonidos comerciales a los ritmos lentos, entre los que se cuelan arreglos de jazz.

Pero Taylor Swift y su disco "1989" y la banda canadiense The Weeknd con "Beauty Behind the Madness" no se lo pondrán fácil al competir cada uno por siete gramófonos, entre ellos Álbum y Grabación del Año.

El premio a Mejor Artista Nuevo será una pugna entre la australiana Courtney Barnett, el británico James Bay y los estadounidenses Sam Hunt, Tori Kelly y Meghan Trainor.

Entre los veteranos de la música que también intentarán llevarse algún premio están Tony Bennett, Bob Dylan, Björk y Keith Urban (Lea también: Mujeres, yates, música y autos: así es la lujosa vida del creador de Megaupload ).

Del lado latino, Natalia Lafourcade y Juan Luis Guerra aspiran a repetir sus triunfos en la pasada edición de los Grammy Latinos.

La mexicana opta a Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo por "Hasta La Raíz", el trabajo que la ha consagrado como una de las artistas más brillantes del continente, mientras que el dominicano compite por el gramófono dorado a Mejor álbum latino tropical por "Todo Tiene Su Hora".

Ricky Martin, Alejandro Sanz, Julieta Venegas, Pablo Alborán y el cubano Alex Cuba se juegan el premio a Mejor álbum pop latino.

El brasileño Gilberto Gil aspira por su parte al Grammy a Mejor álbum de World Music con "Gilbertos Samba Ao Vivo" (Lea también: El ingenio está en la sutileza: Juan Gossaín sobre la música vallenata ).

Lady Gaga protagonizará uno de los momentos más emotivos de la jornada al rendir un homenaje "multisensorial" a David Bowie, fallecido hace apenas un mes.

Lionel Richie, de su lado, será ovacionado por su carrera, salpicada de éxitos como "Dancing On The Ceiling", All Night Long" y "Say You, Say Me".

La británica Adele volverá al escenario de los Grammy para interpretar un tema de su último disco, "25". Justin Bieber, Pitbull, Johnny Depp, Ellie Goulding y Tori Kelly también amenizarán la gala.

El británico Sam Smith, que entregará uno de los galardones, fue el gran triunfador de la pasada edición.

AFP