El insólito pedido que le hicieron a conductor de plataforma: “Dile que es un cobarde”

Un insólito episodio protagonizado por un conductor de plataformas de entrega ha causado furor en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que no solo transporta un paquete, sino también un fuerte mensaje de ruptura amorosa.

El hecho fue compartido por el usuario de TikTok @richy_mx_, quien relató cómo, durante su jornada como repartidor, una mujer le entregó una bolsa de plástico y le pidió que al llegar a destino le dijera al destinatario: “Dile que es un cobarde, poco hombre”.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se ve cómo el conductor acepta la singular encomienda y se dirige al lugar señalado para hacer la entrega. Al arribar, el mensaje no solo fue transmitido por el chofer, quien agregó su toque de humor, generando risas tanto en él como en el supuesto “Carlos”, quien habría sido el blanco del reclamo.

“¿Qué le hiciste? Me dijo que te dijera que eres un cobarde, pocos huevos, poco hombre, que no quería volverte a ver, que no servías para nada y que te fueras pero mucho a la chingada”, expresó el conductor mientras entregaba el paquete.

Además de cumplir con su labor, el conductor recordó al destinatario que debía asumir el pago por el servicio. La escena ha provocado una oleada de comentarios en TikTok, donde los usuarios han celebrado el inusual momento.

“Excelente servicio, le dio más insultos por el mismo precio”, “El chofer vió la oportunidad de echarle más leña al fuego, y la aprovechó”, y “Nos dio chisme, eficacia, entrega completa y todavía le pagó”, son solo algunos de los mensajes que acompañan los más de 1.6 millones de ‘me gusta’ que ya acumula la publicación.