La inteligencia artificial no da miedo, lo que me da miedo es la maldad humana: Borja Adsuara

El abogado, profesor de derecho digital y exdirector del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de España, Borja Adsuara, participó en el programa Mañanas Blu, cuando Colombia está el aire, para abordar el tema de la regulación de la i nteligencia artificial (IA) en la Unión Europea y su impacto en la sociedad. Adsuara destacó que la regulación no se enfoca en la tecnología en sí, sino en los posibles usos y abusos que pueden surgir de las inteligencias artificiales.

Adsuara mencionó que actualmente se habla mucho sobre las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT , que tienen la capacidad de crear textos, imágenes e incluso vídeos falsos. En este sentido, se busca regular los posibles malos usos de la IA, distinguiendo entre los usos prohibidos y aquellos que representan un alto riesgo para los derechos fundamentales de las personas. Las empresas e instituciones que utilicen la IA deben implementar garantías para proteger estos derechos.

"No se regula la tecnología, lo que se regula es el uso que se hace de la tecnología o de los posibles usos que se puedan hacer de las inteligencias artificiales", dijo Adsuara.

El profesor Adsuara también resaltó que la Unión Europea ha sido pionera en la regulación de los usos tecnológicos, como las redes sociales, Airbnb o Uber. En el caso de la IA, el Parlamento Europeo está tramitando una regulación que busca establecer normas claras. Esta se enfoca en diferentes sectores, como el financiero, las aseguradoras y los datos de salud, adaptando las normas a cada uno de ellos.

Además, se discutió el tema de los posibles daños causados por la IA, como el uso de imágenes y voces para crear contenido falso con fines difamatorios o para perjudicar a políticos en campañas electorales. Adsuara enfatizó que estos actos pueden constituir delitos y que ya existen herramientas legales, como el Código Penal, para perseguirlos. No obstante, reconoció la importancia de una regulación específica para la IA que aborde estas cuestiones de manera más precisa.

En cuanto a la entrada en vigor de la regulación de la IA, Adsuara mencionó que el texto definitivo se aprobará a finales de año y luego se dará un plazo de uno o dos años para que los estados se adapten. Sin embargo, el profesor destacó que ya existen instrumentos legales para perseguir los delitos relacionados con la IA, por lo que no es necesario esperar a la entrada en vigor de la regulación.

Al final de la entrevista, Adsuara hizo hincapié en que la tecnología, incluida la IA, puede aportar beneficios significativos a la sociedad, como la investigación médica y científica. "No me da miedo la tecnología y la inteligencia artificial. Lo que me da miedo es la maldad humana, porque es el hombre al usar la tecnología el que puede darle malos usos", agregó.

