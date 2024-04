La subasta con la que buscan salvar casa de la modelo de artes plásticas Ceci Poveda: “vamos bien”

Desde hace más de 40 años Blanca Cecilia Poveda ha posado para reconocidos artistascomo Beatriz González, David Manzur y Freda Sargent y ahora estos artistas la han apoyado donando sus obras para pagar una deuda que la tiene al borde de perder su casa en Cajicá.

En 1982, Cecilia perdió su trabajo como empleada doméstica. Se enteró de una vacante como modelo en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y allí empezó un trabajo que en las últimas 4 décadas no se ha detenido.

Cecilia ‘Ceci’ Poveda, modelo de artes plásticas, contó en Mañanas Blu sobre cómo va la subasta para salvar su hogar.

“Ya hay varias obras vendidas. Vamos bien, vamos en 32 millones de pesos y nos falta cómo la mitad”, indicó ‘Ceci’.

¿Qué fue lo qué pasó con su casa?

“En el 2018 compramos esa casa con mi hija y tenía una deuda, una hipoteca. Habían hecho un préstamo para arreglos y mejoras de la casa, asumimos la compramos con esa deuda y íbamos pagando, pero en el 2019 mi hija se quedó sin trabajo, entró pandemia y ella estuvo como tres años sin trabajo, Mis nietos también y yo, entre comillas, también. Se me bajó muchísimo el trabajo y no se pudo seguir pagando. No pudimos seguir cumpliendo con la con la deuda y se fue acumulando”, afirmó ‘Ceci’.

Donde visitar las obras

Ceci Poveda dijo en Blu Radio que las obras pueden ser vistas y adquiridas en la carrera 12 # 79- 43, oficina 501.

Cómo fue ese primer día en el que posa desnuda?

"Eso fue una experiencia dura porque eran dieciocho alumnos hombres más el profesor y yo era la única mujer desnuda, sentada en un buco y me puso a hacer una pose super difícil. Mi primera posición fue muy difícil, pero la soporté. Yo sudaba, me escurría el agua de la pena. Para mí fue un reto, pero me sentí bien cuando vi los papeles de los alumnos que me dibujan. Me gustó y seguí", dijo.

