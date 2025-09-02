La tendencia internacional que marcaría a Colombia; estuvo en el Santander Fashion Week

La moda japonesa, que desde los años 90 se consolidó como referente global gracias a su fusión entre lo urbano, lo vintage y lo minimalista, empieza a abrirse paso en Colombia. Esta corriente, caracterizada por reinterpretar con mayor sofisticación la estética americana y por combinar creatividad sin excesos, fue protagonista en el Santander Fashion Week.

Según el Instituto Metropolitano del Diseño, Japón se ha convertido en uno de los países más influyentes en la moda mundial, imponiendo un estilo que se distingue por su simplicidad, atemporalidad y frescura. Un estudio de Market Research Future revela que, solo en 2024, la moda japonesa alcanzó ventas globales por 7,23 mil millones de dólares, mientras que el mercado del streetwear, con el que ahora se fusiona, se proyecta en 185 mil millones, de acuerdo con PwC.

En Colombia, esta tendencia tomó forma a través de la colección Shibui, lanzada por SBQ en el Santander Fashion Week. “Hoy, la simplicidad y la atemporalidad se ubican entre las cualidades más valoradas por los consumidores de moda, tanto en Colombia como a nivel global. Por ello, construimos una colección bajo esos principios y, como concepto propio de la marca, incorporamos símbolos emblemáticos de la cultura japonesa, como la grulla, el sol naciente y la flor de loto”, explicó el diseñador Daniel Arboleda.

Foto: suministrada

La propuesta de SBQ refleja además la evolución de la moda urbana en el país: prendas superiores más ajustadas —como camisetas y chaquetas ceñidas— combinadas con pantalones y pantalonetas de corte amplio. Los materiales protagonistas son el denim, el algodón y tejidos urbanos, que permiten versatilidad y comodidad para un público joven que busca un estilo adaptable tanto a la cotidianidad como a un look más sofisticado.

El estilo japonés no solo se limita a las prendas de vestir, sino que también está influyendo en los complementos como bolsos, gorras y accesorios con gráficas niponas, demostrando que los detalles son esenciales para completar la estética urbana actual.

De acuerdo con Fortune Business Insights, la moda urbana global espera un crecimiento del 10,04 % en 2025, lo que confirma que esta tendencia no es pasajera. Por el contrario, se proyecta como una de las corrientes con mayor impacto en la industria, y Colombia ya empieza a alinearse con esta ola internacional que promete marcar el rumbo de la estética local hacia finales de 2025 y durante 2026.