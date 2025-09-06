Latino en Inglaterra revela cómo es la vida de un camionero en Europa: gana más de $9 millones

Un creador de contenido cubano, identificado en TikTok como @hgv_cuban.uk, se ha vuelto viral al mostrar cómo transcurre su día a día como camionero en Inglaterra. Según relata en sus videos, su trabajo le permite recibir un salario mensual cercano a las 1.800 libras esterlinas, equivalentes a más de 9 millones de pesos colombianos.

“No voy a discotecas, ni me gasto mi tiempo en yates en Miami, pero yo gasto mi tiempo aquí con mi familia y esa es la forma que yo encontré de ser feliz”, afirmó en uno de sus clips.

El conductor, que vive en un pueblo cercano a Londres, suele aprovechar sus fines de semana lejos del volante para compartir con su esposa e hijas. Sus planes incluyen paseos por el bosque, caminatas con su perro, visitas a ferias locales, excursiones a parques naturales y salidas a zoológicos o atracciones de temporada. “La gente se cree que aquí hay que tener mucho dinero para pasarlo bien, pero mi esposa y yo con las niñas nos vamos al bosque, paseamos al perro y con eso nos sentimos súper bien”, aseguró.

Latino en Inglaterra revela cómo es la vida de un camionero en Europa Foto: TikTok

El camionero recordó que muchas de estas experiencias cotidianas, como la recolección de calabazas en granjas inglesas o los juegos en ferias locales, resultan sorprendentes para él porque en Cuba tenían otro significado. “Nos fuimos a recoger un poco de calabaza ahí, que esta gente para ellos es una diversión recoger calabaza, y uno en Cuba que estaba acostumbrado a andar por todos los campos, eso es una cosa normal para nosotros”, explicó.

El cubano también contrastó su experiencia con la de compatriotas y latinos que viven en Estados Unidos. Aunque allá suelen recibir salarios más altos, señaló que muchos expresan inconformidad con su estilo de vida. “Yo veo una pila de gente en Estados Unidos que se queja. Yo aquí en Inglaterra soy feliz porque todos los fines de semana, cuando no estoy detrás del timón, salgo con la familia”, relató.