Le di una bofetada a la clase política: 'Lucho', el exconcejal lustrabotas

El exconcejal de Bogotá, Luis Eduardo Díaz, conocido por sus humildes inicios como lustrabotas, habló en Mesa BLU sobre su experiencia en la política y aseguró que planea volver a lanzarse al Concejo de Bogotá, pues asegura que “nunca he hecho algo sin terminarlo y en el Concejo de Bogotá no he terminado”.

Publicidad

“Amo a Bogotá y llegaré hasta donde me toque para ver a Bogotá como una ciudad feliz”, añadió y se refirió a una futura posible candidatura, asegurando que la ciudadanía debería votar por él “porque es un hombre muy honrado y en el Concejo hay ladrones por montones”.

‘Lucho’, como lo llaman sus amigos, se refiere a esta situación con una comparación: “En ocasiones he visto la calle del cartucho y luego miro el Gobierno de Colombia y los hago similares, pero en el Cartucho uno sabe quién lo roba, sin embargo en el Gobierno cualquiera lo puede robar”.

Publicidad

Su debut en la política se dio con el avala “del partido de Hipólito Moreno, en esa época nadie me creía que iba a ser concejal”, dijo Díaz.

Publicidad

Cuenta que 15 días antes de elecciones, al ir a la Registraduría a tomarse una foto para el tarjetón, el celador del edificio no le creyó y no permitió que ingresara y "otro concejal, que después lo enviaron a la cárcel, me dijo que yo no iba a llegar a ninguna parte por ser embolador".

Una vez fue elegido Concejal, según dijo, recibió varios intentos de soborno que nunca aceptó, pues su labor se encaminó a “darle una bofetada a la clase política tradicional, que por ser embolador no me querían”.