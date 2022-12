LeBron James, a un paso de juntarse con Bugs Bunny en la gran pantalla

Si finalmente se llegara a un acuerdo, Lin, además de dirigir y producir la cinta, escribiría el guión de la película junto a Andrew Dodge y Alfredo Botello.

Nacido en Taiwán en 1973, Lin fue el director desde la tercera a la sexta película de la saga 'Fast & Furious': 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift' (2006), 'Fast & Furious' (2009), 'Fast Five' (2011) y 'Furious 6' (2013).

Además, Lin estrenará este verano 'Star Trek Beyond' con los actores Idris Elba, Zoe Saldaña y Chris Pine.

La exitosa cinta original de 'Space Jam' (1996) mezclaba dibujos animados de Looney Tunes con acción real y fue protagonizada por el jugador de baloncesto Michael Jordan.

Junto a él, aparecieron en el reparto otras estrellas de la NBA como Charles Barkley, Patrick Ewing o Larry Bird.

El filme, que narraba un encuentro de baloncesto entre Jordan más los dibujos animados y un equipo de extraterrestres, recaudó 230 millones de dólares en todo el mundo.

La posibilidad de una secuela de 'Space Jam', ahora protagonizada por el jugador de Cleveland Cavaliers Lebron James, circula en Hollywood con fuerza desde que en julio de 2015 su compañía SpringHill Entertainment firmara un acuerdo en este sentido con Warner Bros.

No sería, en cualquier caso, la primera aparición de James en la gran pantalla puesto que participó con un papel secundario en la comedia "Trainwreck" (2015) de Amy Schumer.