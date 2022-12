Leonor Espinosa, elegida como la mejor chef mujer de América Latina

La cocinera colombiana Leonor Espinosa habló en Mañanas BLU sobre la distinción como Mejor chef femenina de América Latina que recibirá en octubre en Bogotá.



"El reconocimiento no solo para mí, sino para el país. Mi aporte se debe al trabajo de visibilizar nuestra diversidad", dijo Esponisa.



"La cocina siempre me encantó, me gustó desde que estaba pequeña", agregó la cocinera de 54 años.



Para Leonor Espinosa, haber estudiado artes plásticas le sirvió para incluir esos conocimientos a la cocina.



Este premio ha sido otorgado a otras mujeres destacadas de la cocina de Bolivia, Brasil y México.



