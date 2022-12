¡Lo hizo otra vez! Maradona insulta a su sobrino en un programa en directo

El exjugador de fútbolvolvió a ser el foco de la prensa argentina por s

u reciente aparición en el programa de televisión ‘Confrontados’ en donde insultó a su sobrino al tratarlo de “cagón y ladrón”.

Vea también: ¿Borracho mientras conduce? Maradona arma nuevo escándalo en Argentina

“Estoy escuchando al cagón número uno de sobrino que tengo. Estoy viendo cómo hacen un programa con las palabras de un tipo al que le faltan los dientes, al que la madre no lo puede ver, que me chocó un montón de autos, que me robó bastante plata y que a mí no me ve hace mucho tiempo”, dijo.

Publicidad

Ante las graves acusaciones que Maradona hizo a su familiar, el presentador del programa le dijo al astro del fútbol que ‘El Chino’ Maradona (sobrino) no quería hablar con él por el tono en el que se expresó.

Sin embargo, el exjugador del Nápoles de Italia respondió con más ofensas a su sobrino.

“Cómo va querer hablar al aire si no tiene con qué. No lo quiere ni la madre”, dijo.