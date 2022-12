Lo que vivimos en Brasil es irrepetible: Javier Fernández, ‘Cantante del gol’

El relator deportivo Javier Fernández, más conocido como el cantante del gol, estuvo como invitado en Mesa BLU contando experiencias de su vida y diversas anécdotas del fútbol en su larga y exitosa carrera.

Publicidad

“En mi juventud siempre jugué baloncesto, iba cumplir 16 años y dije 'a mí me encanta la radio' (…). Rafael Medina Corrales me dijo un día: 'usted tiene muy buena voz, tráigame una grabación', y yo me fui hacer una entrevista a Pedro Antonio Zape y se la llevé y me respondió: 'usted sirve para esto'”.

El originario de Florida, Valle, contó una particular anécdota que le sucedió en el Mundial de Alemania con Hernán Peláez.

Publicidad

“En el 2006 se me acerca un día Hernán Peláez y me dice: ‘y vos porque le tienes que decir a la gente donde tiene que tirar la pelota si está viendo el partido’; yo le contesté: 'estas equivocado Hernán, porque es que la gente ve el partido y es el balón, la pelota, no ve otra cosa... yo le quiero decir entonces qué puede hacer un jugador con el balón'”.

Publicidad

Cuenta Fernández que después de esa charla, Peláez le dijo que si le iba bien almorzaban juntos al final del Mundial y así fue.

‘El cantante del gol’ también confesó con cual equipo de fútbol simpatiza. “De pequeño siempre me llevaron a ver al Deportivo Cali , vi a las grandes figuras como a Jairo Arboleda, Miguel Escobar, Pedro Antonio Zape, y me encantaba el Cali. Luego llegó una época que me llamó Oreste Sangiovanni, que considero como un hermano, y me dijo que lo ayudara para que el América saliera de la lista Clinton”, contó.

Publicidad

Con respecto a su experiencia en Brasil, donde la Selección Colombia hizo una magnifica campaña que lo llevó hasta los cuartos de final del campeonato, Fernández expresó que es algo imposible de repetir.

Publicidad

“Lo que vivimos en Brasil no lo volvemos a vivir nunca en la vida, fue un mundial totalmente atípico Dios me lo puso en el camino como recompensa a mi esfuerzo”, concluyó.