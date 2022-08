“Los sueños ayudan a liberar mala energía y nos dan consejos”: terapeuta de sueños

Según Sigmund Freud, médico neurólogo del siglo XX, soñar es una práctica para hacer conscientes los pensamientos, recuerdos y deseos del inconsciente. En muchas ocasiones, estos pueden estar acompañados de mensajes o consejos ocultos que se liberan por medio de los sueños.

La traductora y terapeuta de sueños Pilar Ibáñez, en diálogo con el equipo de En Blu Jeans, habló sobre la interpretación de los sueños.

“Los sueños son una mezcla de emociones, de percepciones y de sensaciones que se viven durante el día, todo eso se recoge y el cerebro lo empieza a organizar. En muchas ocasiones, los sueños nos ayudan a liberar energía mala o, a veces, nos dan consejos para acatar”, dijo.

Según Ibáñez, la razón por la que muchos no se acuerdan de sus sueños puede ser por los hábitos a la hora de dormir, pero eso no significa que el cerebro no trate de liberar cargas a la hora de descansar.

“Todos los mamíferos sueñan, el cerebro tiene la capacidad de soñar, pero no todos se acuerdan. A veces los malos hábitos pueden afectar al sueño y por eso en la mayoría de oportunidades no se recuerdan”, aseveró.

Para la traductora y terapeuta de sueños, cada persona sueña con cosas diferentes y lo interpreta a su manera, por lo que, en muchas ocasiones, los sueños también dependen de las vivencias del día a día que tiene cada mamífero.

“Los sueños dependen de la persona y como absorben la información. Por ejemplo, hay personas que son muy visuales, al ver una película de terror, esas imágenes llegan al cerebro y generan pesadillas. Cuando tenemos esa experiencia a la hora de dormir, significa que estamos limpiando las sensaciones de gran impacto, pero no demuestra ningún malestar, es totalmente normal”, precisó.

Por último, Ibáñez aclaró que, los sueños que experimenta cada persona son individuales y no significan lo mismo.

“La ciencia trata de identificar los sueños, pero eso depende de lo que la persona crea. No todos los sueños son iguales o significan lo mismo, depende mucho del sistema de creencia y de vivencias. Lo valioso de soñar es que nuestro cuerpo libera esas energías que se quedan guardadas y que impactan nuestro cerebro”, finalizó.

