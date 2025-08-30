Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 30 de agosto de 2025

La Lotería del Cauca volvió a repartir fortuna en Colombia durante el sorteo número 2574, realizado el sábado 30 de agosto de 2025. En esta ocasión, el premio mayor ascendió a 8.000 millones de pesos, cifra que convierte a este sorteo en uno de los más esperados por los apostadores.

Pero la suerte no se quedó solo en el premio mayor: también se entregaron premios secos de 300, 200 y 100 millones de pesos, diseñados para aumentar las posibilidades de ganar y mantener viva la emoción entre los jugadores de esta tradicional lotería.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 30 de agosto de 2025 es el 2879 de la serie 074. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Cauca

El plan de premios de la Lotería del Cauca busca multiplicar las oportunidades de éxito. Por eso, además del millonario acumulado principal, los premios secos se han consolidado como una opción muy atractiva para quienes confían en este sorteo cada semana.

Los organizadores recomiendan siempre revisar cuidadosamente el billete y compararlo con los resultados oficiales, a fin de confirmar si se ha resultado favorecido.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Los procedimientos de cobro dependen del monto ganado:



Premio mayor: se reclama en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, presentando el billete original, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Tras la validación, se inicia el proceso de pago de manera segura.

se reclama en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, presentando el billete original, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Tras la validación, se inicia el proceso de pago de manera segura. Premios de aproximación: pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando fracciones por nuevos billetes.

pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando fracciones por nuevos billetes. Premios superiores a $2.036.000: requieren presentar el RUT expedido por la DIAN y la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente.

requieren presentar el RUT expedido por la DIAN y la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente. Premios secos: se reclaman en distribuidores autorizados. Dependiendo de la capacidad de pago del vendedor, el dinero puede entregarse de inmediato o tras la validación correspondiente.

Para resolver inquietudes relacionadas con plazos, impuestos o retenciones, la Lotería del Cauca dispone de la línea gratuita 018000930320.



Próximo sorteo de la Lotería del Cauca

La cita con la suerte se renueva cada sábado a las 11:00 p.m. por el Canal UNO. El próximo sorteo está programado para el 6 de septiembre de 2025, una nueva oportunidad para que miles de colombianos sueñen con convertirse en millonarios.