Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 23 de agosto de 2025

La Lotería del Cauca volvió a sorprender a sus apostadores en el sorteo número 2573, realizado el sábado 23 de agosto de 2025, al entregar un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Además, esta edición incluyó atractivos premios secos de 300, 200 y 100 millones, ampliando las oportunidades para que más colombianos celebraran la suerte de ser ganadores.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 23 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Cauca

El plan de premios de esta lotería está diseñado para multiplicar las posibilidades de éxito. Por eso, además del premio mayor, los jugadores tuvieron la opción de ganar con los premios secos millonarios, que se consolidan como una alternativa muy atractiva para quienes confían en este sorteo tradicional.

Los organizadores recomiendan a los apostadores revisar cuidadosamente su billete y compararlo con los resultados oficiales para confirmar si resultaron favorecidos.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Los procedimientos de cobro varían según el monto del premio:



Premio mayor: debe reclamarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, presentando el billete original, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez validado el billete, se inicia el pago de forma segura.

debe reclamarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, presentando el billete original, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez validado el billete, se inicia el pago de forma segura. Premios de aproximación: pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando fracciones por nuevos billetes.

pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando fracciones por nuevos billetes. Pre mios superiores a $2.036.000: r equieren la presentación del RUT expedido por la DIAN y la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente.

equieren la presentación del RUT expedido por la DIAN y la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente. Premios secos: se reclaman en distribuidores autorizados. Dependiendo de la capacidad de pago del vendedor, el dinero puede entregarse de inmediato o tras la validación correspondiente.

Para consultas sobre plazos, impuestos o retenciones, la Lotería del Cauca dispone de la línea gratuita 018000930320.



Próximo sorteo de la Lotería del Cauca

Este tradicional sorteo se juega todos los sábados a las 11:00 p.m. por el Canal UNO. El próximo sorteo está programado para el 30 de agosto de 2025, una nueva oportunidad para que los apostadores sueñen con convertirse en millonarios.