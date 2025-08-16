Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 16 de agosto de 2025

La Lotería del Cauca volvió a emocionar a sus apostadores en el sorteo número 2572, realizado el pasado sábado 16 de agosto de 2025, al entregar un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Esta edición también incluyó atractivos premios secos de 300, 200 y 100 millones de pesos, lo que amplió las oportunidades para que más jugadores se convirtieran en ganadores.

El plan de premios de esta lotería está diseñado para que cada billete tenga más posibilidades de éxito, consolidándose como una de las alternativas favoritas de los colombianos que buscan cambiar su vida con un golpe de suerte.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 16 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo 2572 entregó importantes sumas a través de los premios secos millonarios. Los apostadores deben revisar con detalle su billete y compararlo con los resultados oficiales para confirmar si fueron favorecidos en esta jornada.

Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Los ganadores cuentan con diferentes canales y requisitos según el tipo de premio:



Premio mayor: el trámite debe realizarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca. El ganador debe presentar el billete original, su RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Tras validar la autenticidad del billete, se inicia el proceso de pago de forma segura.

el trámite debe realizarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca. El ganador debe presentar el billete original, su RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Tras validar la autenticidad del billete, se inicia el proceso de pago de forma segura. Premios de aproximación: pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando las fracciones por nuevos billetes.

pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando las fracciones por nuevos billetes. Premios superiores a $2.036.000: requieren la presentación del RUT expedido por la DIAN junto con la cédula, debido a la retención en la fuente.

requieren la presentación del RUT expedido por la DIAN junto con la cédula, debido a la retención en la fuente. Premios secos: pueden cobrarse en distribuidores autorizados. Según la capacidad de pago del vendedor, el premio puede entregarse de inmediato o tras la validación correspondiente.

Para cualquier consulta adicional sobre cobros, tiempos, impuestos o retenciones, los apostadores pueden comunicarse a la línea oficial 018000930320.



Próximo sorteo de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m. por el Canal UNO. El próximo sorteo está programado para el sábado 23 de agosto de 2025. Comprar el billete a tiempo puede ser la oportunidad para convertirse en el próximo gran ganador.