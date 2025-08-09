Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 9 de agosto de 2025

La Lotería del Cauca sorprendió a sus apostadores en el sorteo número 2571 realizado este sábado 9 de agosto de 2025, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Además del gran premio, esta edición ofreció varias oportunidades para ganar premios secos que alcanzaron los 300, 200 y 100 millones de pesos.

Este plan de premios está diseñado para aumentar las posibilidades de los participantes, haciendo que cada billete tenga más oportunidades de convertirse en ganador.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 9 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Para cualquier consulta sobre el proceso de cobro, tiempos, impuestos o retenciones aplicables, se recomienda comunicarse a la línea 018000930320, donde recibirán toda la información necesaria para reclamar el premio.



Ganadores de los Premios Secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo entregó premios secos millonarios en las siguientes categorías:



Premio seco de $300 millones

Premio seco de $200 millones

Dos premios secos de $100 millones cada uno

Revise cuidadosamente su billete y compárelo con la imagen oficial del resultado del sorteo 2571 para confirmar si fue uno de los ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Los ganadores del premio mayor deben acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, su RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se iniciará el trámite de pago de forma segura y rápida.

Para los ganadores de aproximaciones, el premio puede ser reclamado directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o intercambiando las fracciones por nuevos billetes para seguir participando.

Si el premio supera los $2.036.000, el ganador debe presentar su RUT expedido por la DIAN junto con una copia de su cédula para tramitar la retención en la fuente.

Los premios secos pueden reclamarse en distribuidores autorizados. Según la capacidad de pago del distribuidor, el premio puede pagarse de inmediato o se realizará la verificación necesaria para asegurar la autenticidad antes de entregar el dinero.



¿Cuándo se juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m. a través del Canal UNO. El próximo sorteo será el sábado 16 de agosto de 2025. Recuerde que comprar su billete a tiempo puede cambiar su vida para siempre.

