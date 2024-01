“Mamá, estoy triunfando, el presidente Petro me negó”: Noel Petro, ‘El burro mocho’

En diálogo con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el icónico músico colombiano Noel Petro, conocido popularmente como ‘El burro mocho’, se mostró sorprendido por un trino del presidente Gustavo Petro en el que dice que él no es su primo.

“Con todo el respeto que me merece La Silla Vacía, el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición, pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Trino de Gustavo Petro en respuesta a La Silla Vacía por parentesco con Noel Petro Foto: X @petrogustavo

Al respecto, en una mezcla de ironía y orgullo, Noel Petro dijo en Mañanas Blu que sí es primo del presidente y manifestó que no entiende por qué ahora lo niega.

Mamá, estoy triunfando, el presidente Petro me negó. Me sorprendí, pero a mí me han pasado tantas cosas expresó Noel Petro en Mañanas Blu

En la entrevista, Noel Petro analizó las posibles razones detrás de la actitud del presidente. Mencionó diferencias pasadas, como su retiro del mundo de los toros, una actividad con la que el presidente Petro no está de acuerdo. Sin embargo, no pudo dar una razón concreta para la negación y sugirió que podría haber influencias externas o malentendidos no resueltos.

“Yo me retiré a los toros hace mucho tiempo y entonces sigo con mi música. Mi requinto, no sé si alguien se habrá metido en con él porque estoy sorprendido. Ya te digo que le hice un video con mis hijos cuando fue presidente y me alegré mucho porque ser presidente no es nada fácil”, indicó.

A pesar del hecho, el cantante, que ahora vive en Bogotá, dijo que no odiará al presidente por su mensaje y que, al contrario, continuará admirándolo.

Yo le sigo queriendo y lo admiro muchísimo. Es muy inteligente y la verdad que me llegó una sorpresa muy grande y por eso no lo voy a odiar dijo Petro

El "burro mocho" y el origen de su apodo

El apodo ‘El burro mocho’, según el cantautor, tiene una historia particular. Originario de un pueblo donde un burro, al dañar sembrados, fue castigado perdiendo sus orejas y cola, Noel Petro adoptó este apodo como un símbolo de resistencia y singularidad.

“En Cereté había un burro que le faltaban las orejas y el rabo, se comía los sembrados y entonces le cortaron las orejas y el rabo. Pasaba todo el día detrás de las burras. Esos animales no tienen freno. Y yo le decía a los pelaos: ‘Hay burro mocho, que hay burro mocho y me colocaron el apodo”, dijo.

Noel Petro, cuya carrera abarca varias décadas y hoy tiene 90 años, sigue activo en la escena musical. En la entrevista, destacó su dedicación diaria al requinto y su constante deseo de mejorar.

"El burro quiere ser mejor", afirmó, haciendo referencia a su apodo y a su compromiso con la música. Manifestó que tiene varios hijos, la última engendrada cuanto tenía unos 72 años.

