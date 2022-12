Me iban a violar y matar, por eso me lancé del piso 26: joven cartagenera

“Me tiré de un edificio de 26 pisos porque me iban a matar, me iban a cortar, me pegaron y me maltrataron a la par que me quitaban la ropa (…)’Junior’ sacó un revólver y me iba a matar y por eso me lancé porque sabía que iba a caer en una piscina”, dijo la mujer.



Todo parece indicar que ‘Junior’, un hombre al que Deisy le quitó un dinero, quiso asesinarla como represalia y por eso la mujer decidió lanzarse al vacío con tan buena fortuna que cayó en una piscina en uno de los pisos inferiores.



La mujer hace parte de un grupo de música de Cartagena y el hombre contrató los servicios de la agrupación, por lo que los llevó a su apartamento. “Él nos llevó al apartamento y de un momento a otro comenzó a meter perico y me obligó a meter esa cosa”, narró la mujer.



“Todo comenzó por una plata que cogí y entonces él se dio cuenta y me golpeó. Yo le entregué la plata ($160.000) y aun así me cortó el dedo, me dio cachetadas y me lanzó al piso pegándome patadas (…) ‘Junior’ me maltrató muy fuerte y fue ahí cuando abrí la ventana y me di cuenta que había una piscina y decidí lanzarme porque si me quedo en el apartamento él me mata”, añadió Mendoza.



En total eran 5 músicos los que se encontraban en el apartamento y al parecer el sujeto los amenazó si intentaban defender a la mujer. “Él amenazó a los músicos con matarlos si me defendían y ellos no pudieron hacer nada. Fue horrible”, aseveró.



Deisy aseguró que no se arrepiente de haberse lanzado al vacío porque, según ella, de haberse quedado en el apartamento el sujeto la hubiera asesinado.



El presunto agresor fue capturado por la Policía y ayer en la tarde sería procesado por lesiones personales. Inicialmente, la adolescente afectada fue llevada al Hospital de Bocagrande y de allí la remitieron a la Casa del Niño.



Fue valorada por distintos especialistas de la ciudad y presenta fractura de la escápula izquierda, contusión pulmonar, contusión hepática, fractura del pubis y varias laceraciones.



El hombre terminó en libertad tras el incidente y la mujer confesó que la tiene amenazada “’Junior’ me dijo que cuando saliera de allá me iba a matar y me iba a picar toda, que me iba a buscar y me iba a matar”, finalizó la mujer.