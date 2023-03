Me puse en su lugar: gobernadora (e) del Chocó tras lograr acuerdo con extrabajadores de Dasalud

La Gobernación del Chocó logró un acuerdo para levantar el paro que adelantaban extrabajadores de Dasalud, quienes llevaban más de cuatro meses de protestas en el edificio de la secretaria de Salud del departamento. Los extrabajadores, al menos 40, pedían que les cancelaran la deuda que tenían con ellos por conceptos laborales y de prestaciones de ley, la cual supera los 3.000 millones de pesos.

Farlin Perea Rentería, gobernadora (e) del Chocó , habló este jueves con Blu radio y contó cómo logró este acuerdo.

"Escuché a las personas que estaban reunidas colocando canciones con sus megáfonos. Me llamó la atención y le pregunté a un secretario de que se trataba la protesta. Luego hice que una comisión de los extrabajadores de Dasalud me contarán lo que pasaba y estuvimos reunidos. Los escuché, son temas muy sensibles, me puse en el lugar de ellos y les hice una propuesta. Se nos ocurrió, junto a los secretarios, hacer un crédito para hacer efectivo ese pago y poder saldar la deuda con ellos", explicó Perea en Mañanas blu cuando Colombia está al aire.

Asimismo, dijo que hay algunos extrabajadores de Dasalud con sentencia judicial.

Publicidad

"Lo que vamos a hacer es hacer esa revisión jurídica, poder continuar de alguna manera con estos pagos o acuerdos de pago para las personas que todavía tienen esa sentencia", indicó la mandataria.

Escuche la entrevista completa aquí: