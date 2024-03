‘Mechoneada’ en TransMilenio: dos mujeres protagonizaron bochornoso momento en Bogotá /

A través de las redes sociales se dio a conocer un vergonzoso incidente protagonizado por dos mujeres en TransMilenio durante la hora pico en Bogotá. En el video se observa cómo las dos mujeres están involucradas en una pelea debido a un inconveniente que ocurrió segundos antes de que otros usuarios comenzaran a grabar.

Es bien sabido que durante la hora pico en Bogotá, los TransMilenio suelen estar llenos y, por lo general, las personas pueden sentirse estresadas al intentar subir a un biarticulado para poder llegar a tiempo a su lugar de destino.

Al parecer, el altercado que se volvió viral ocurrió en un biarticulado que se dirigía hacia el sur de la ciudad sobre las 6:00 de la mañana. En el video, se escucha que las dos mujeres empezaron a pelear porque una de ellas supuestamente no quería que la otra subiera al TransMilenio.

“Suélteme, demalas yo no empecé, usted no me quería dejar subir al TransMilenio”, dice una de las implicadas en la pelea que se desató en medio de la multitud.

Ante la mirada de los demás pasajeros, quienes también estaban comenzando su jornada laboral, a las mujeres no les importó agredirse físicamente y empezaron a jalarse el pelo.

“Tengo que ir a trabajar también”, agregó la mujer a la que supuestamente no querían dejar subir.

Mientras las dos mujeres discutían y se agredían, los demás pasajeros comenzaron a pedirles que se calmaran y que no se agredieran. Al mismo tiempo, quienes estaban cerca de ellas buscaban la forma de alejarse para evitar que los agredieran también.

“Ya no más, párenlas, ahí hay espacio”, gritaban todos los usuarios que presenciaron el bochornoso momento entre las dos mujeres.