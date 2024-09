Medellín vs. Bogotá: paisa enciende el debate sobre cuál es la mejor ciudad

Un joven paisa, identificado como David, ha causado revuelo en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde compara a Medellín con Bogotá, generando un intenso debate entre los usuarios.

El video, subido el lunes 16 de septiembre bajo el título “Factos de una semana en Bogotá”, ha acumulado más de 700 mil reproducciones, atrayendo todo tipo de comentarios. En el clip, el hombre ofrece una serie de comparaciones que rápidamente dividieron opiniones.

Paisa desata polémica al criticar Medellín y compararlo con Bogotá

“El único aeropuerto decente en este país es el de Bogotá, el resto son terminales de buses con vuelos”, aseguró, señalando que, aunque Medellín es su ciudad natal, los precios en la capital antioqueña son desmedidos.

“Medellín está tan caro que estar en Bogotá ya es barato”, dijo. También destacó la calidad gastronómica de la capital colombiana, al tiempo que lanzó una crítica a algunos restaurantes de Medellín: “Lo que pasa en Medellín es que hay restaurantes para que las bendecidas se hagan selfies con humo y por eso te cobran un millón de pesos”.

Por otro lado, no todo fue halagos para Bogotá. David criticó el comportamiento de los conductores en la ciudad: “En Bogotá los Uber y los taxis manejan como un cul*, siempre están a punto de chocarse”, afirmó, añadiendo además una observación sobre el servicio: “Otra cosa de Bogotá es que tienden mal en los bancos”.

Sin embargo, no todas sus experiencias fueron negativas. Entre risas, compartió una anécdota: “Estábamos en otro banco y un joven de la comunidad LGBTI, cuando me estaba atendiendo y me iba a entregar las monedas, me cogió mi mano y me miró como sonriente... al menos ese me atendió bien”, comentó entre risas.

A pesar de las críticas, David dejó claro que disfrutó su estadía en la capital. “Lo pasamos muy bien en Bogotá, es una chimba. Hay demasiada multiculturalidad acá. Para todos hay espacio acá y la comida es deliciosa”, destacó.

David respondió la criticas

El video generó una ola de reacciones, con muchos usuarios halagando a Bogotá y otros defendiendo a Medellín. Ante la avalancha de comentarios, David publicó un segundo video respondiendo a las críticas, especialmente después de leer un comentario en X (anteriormente Twitter) que lo atacaba por su acento.

“Que acento tan hijupu**mente feo. Parece que tiene la lengua pegada a los dientes inferiores”, le escribió una usuaria.

En su respuesta, David reflexionó sobre la rivalidad entre ambas ciudades. “Yo no sé cuál es la guerra que se tiene entre Medellín y Bogotá, entonces una gente de Medellín me empezó a decir que me quedara en Medellín, otra de Bogotá, que me decía que primer país que me caía bien”, explicó.

Sin embargo, concluyó con una postura conciliadora: “Antes yo era el que participaba en esa guerra, pero la gente en Bogotá es increíble, lo mismo en Medellín y en otras ciudades del país. Ya no más con esa guerra”, sentenció.