Médico que operó a ciudadana argentina no pertenece a Sociedad de Cirugía Plástica

El doctor Ernesto Barbosa, miembro de la junta directiva de la Sociedad de cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva habló en Mañanas BLU 10AM sobre la situación actual que vive la medicina en el país con respecto a las intervenciones quirúrgicas clandestinas, esto con respecto al fallecimiento de una ciudadana argentina durante intervención quirúrgica en el país.



Asimismo, aseguró que no conoce al médico cirujano Rafael Redondo, quien intervino a la ciudadana argentina que falleció en Bogotá.



“El 90% de los cirujanos certificados del país está registrado en la sociedad y para recibir a alguien se necesita que la persona tenga el entrenamiento de cuatro años de dedicación exclusiva del estudio de la cirugía plástica”, dijo.



Aseguró que, además de ser médico titulado, el especialista debe haber hecho una especialidad formal donde el 100% del tiempo esté dedicado a estudiar la cirugía plástica y que una vez la sociedad tenga la certeza de la experiencia del especialista, entran a un proceso de revisión de credenciales y ya pasado ese proceso, pasan a ser miembros de la sociedad.





El estudio de la medicina ha avanzado pero la legislación colombiana no



“Nosotros estamos impulsando un proyecto de ley de procesos de cirugía estética porque cualquier intervención quirúrgica puede tener complicaciones. El riesgo disminuye cuando el procedimiento se hace un sitio reconocido”, señaló.



Aseguró que el estudio de la medicina ha avanzado pero la legislación colombiana no y que eso es grave para el país.