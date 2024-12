Mexicana probó este dulce colombiano y reacción es viral: "Se me quitó las ganas de comer"

Una joven tiktoker mexicana, Yess Rivera, quien actualmente reside en Colombia, se volvió viral en redes sociales tras compartir su peculiar reacción al probar un popular dulce colombiano. Aunque inicialmente disfrutaba de esta golosina, su opinión cambió drásticamente al descubrir cómo se elabora.

En el video, publicado en TikTok, Yess Rivera comentó que el dulce era uno de sus favoritos hasta que conoció su proceso de fabricación. “En la mañana mi viejo me compró cuatro bolsas de este dulce y, no mamen, me comí tres en una sentada. Es que la verdad está muy buena, pero dije: no, hombre, ya es mucha gula, voy a llevarle una bolsita a mi equipo de trabajo”, explicó.

Al llegar a su trabajo, una de sus compañeras se refirió al dulce como “patas”. Intrigada, la joven preguntó por qué lo llamaban así, y fue entonces cuando descubrió que el nombre provenía de su ingrediente principal: gelatina de pata de res. “No lo creía porque su textura es más como un bombón o malvavisco”, detalló la joven.

Aquí el video:

Sus compañeros buscaron en internet el proceso de producción del dulce. Fue en ese momento cuando Rivera, al ver los detalles, exclamó: “Se me quitaron las ganas de comerlo”.

A pesar de su reacción, sus compañeros le explicaron que este producto tiene propiedades curativas, especialmente para la gastritis. “Su textura es como la de un bombón, y al abrirlo parece un malvavisco. Este tipo de dulce no lo tenemos en México, que yo sepa”, agregó.

El video, que acumula más de 400 mil reproducciones y alrededor de 21 mil ‘me gusta’, ha generado todo tipo de comentarios en la plataforma.

“A mi también me gusta la gelatina de pata negra 😍😍”, “Me encanta, soy de las que dicen si está rico lo como, es muy nutritiva”, “Por favor la gelatina de pata es un patrimonio colombiano jejeje”, “Desde el principio supe a qué se refería jajajajaa”, son algunos de los comentarios en el video.