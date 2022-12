el organismo y puede generar úlceras y dolores musculares.

El médico aconsejó no consumir leche ya que esta tiene una proteína que el cuerpo no es capaz de procesar correctamente. Además, instó a la desmitificación del trigo ya que trae gluten y no es saludable para el organismo.

También escuche qué alimentos son los más saludables y le traerán beneficios para su salud.