Mi bendición resume lo que significa la música y la familia para mí: César Mora

El actor y cantante dijo que su familia es muy importante en su vida y que alrededor de ella ha construido un ‘bunker’ en el cual se "refugia”.

“Mi bendición contiene lo que significa para mí la música porque es un tema que le compuse a mi hijo, pero también lo que ha significado mi mujer. Con ellos construimos un ‘bunker’ donde yo me siento totalmente protegido, donde cuento mis cosas, me desahogo con la confianza que quien me dé un consejo lo hace con toda sinceridad”, expresó.

Confesó que lleva 21 años con su mujer, quien le inspiró ‘Quiero agradecerte’ uno de los temas del disco, que contiene otras canciones en gratitud a varios personajes, como es el caso de Fanny Mikey.

Dijo que a su esposa, quien es la manager de su orquesta, le agradece porque se considera una persona “terca y de mal genio” y reveló cómo hace para no mezclar trabajo y amor.