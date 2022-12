‘Mi padre y otros accidentes’, más que un libro es una historia de vida

Paola Guevara, periodista y escritora caleña, habló En Blanco y Negro de BLU Radio sobre la historia de su vida, que gira alrededor de su libro ‘Mi padre y otros accidentes’.



“‘Mi padre y otros accidentes’ es una novela, pero también fue un exorcismo porque significó cavar en mi propia psiquis y está basada en un hecho real”, manifestó.



“Soy editora del diario El País, y estaba trabajando como habitualmente lo hago, de repente recibí un mensaje de texto que básicamente me informaba que el padre que siempre creí que era mi padre, pues realmente no era y que el verdadero vivía en la misma ciudad y que tenía mi número de teléfono y me iba a llamar”, señaló la comunicadora.



¿Qué hacer? ¿Buscar a ese padre o simplemente dejar que la vida siga con el nudo de la incertidumbre atascado en el corazón? Esa fue la pregunta que se hizo la periodista Paola Guevara cuando, un lunes cualquiera, estando en un consejo de redacción, recibió un mensaje que decía que el padre que le había sido negado estaba a una llamada de distancia.



Esa es la historia que cuenta Guevara en ‘Mi padre y otros accidentes’, una novela inspirada en un encuentro real que le cambió la vida para siempre.



Un encuentro que, más de 34 años después, no solo sanó su vida sino que le permitió pronunciar una palabra que hasta entonces le había sido negada: papá.



“Esta es la historia de una mujer que después de 34 años conoce a su progenitor, un hombre que durante varios años vivió a solo unas cuadras de su casa sin que ninguno de los dos lo supiera”, aseveró.



“Yo crecí con un mundo criada por sus abuelos, con una madre a la que me obligaban llamar hermana y a mis abuelos tenía que llamar papá y mamá (…) Fui una niña obligada a vivir en una mentira, por el que dirán y siempre añorando esa figura paterna”, dijo.



“La gran ventaja de no tener un padre con defectos humanos, fue que me pude inventar el padre más hermoso del mundo: un hombre guapo, bellísimo, de ojos azules, que era buen amigo, y gran deportista”, puntualizó.



Finalmente, Guevara manifestó que la aparición de su padre, aunque tardía, ha transformado su vida para siempre. “Siento que hoy soy una persona completamente distinta y mejor gracias a esta experiencia”.



*escuche en el audio adjunto la entevista completa a la periodista Paola Guevara: