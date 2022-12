Mi papá le dejó a Colombia un legado muy importante: María Angélica Mallarino

pasaron por Mesa BLU para hablar, entre otras cosas,

del homenaje que le están realizando a Víctor Mallarino y que se estará presentando en el teatro Colón el próximo 14 de julio.

“Es un homenaje a los 100 años de legado de mí padre, él empezó a declamar muy joven, el arte de la declamación no era algo que existiera con mucha facilidad en Colombia”, dijo.

María Angelica contó por qué a su padre le gustaba tanto declamar.

“Le parecía que era una forma muy linda de llegarle a la gente, le parecía que tenía que hacerlo de una manera en que pudiera llegar a toda la gente, él quería que entrara toda la humanidad y que vieran que la poesía no es una cosa aburrida, sino que era algo muy lindo”, contó.

También habló de la enfermedad que padece y cómo ha sido vivir con ella: "Tengo epilepsia primaria, lo que pasa es que no convulsiono (…). El médico me dijo que socialmente mi enfermedad es más difícil, porque uno siente cosas, pero no se ven".

