Miguel Varoni se quebró al recordar escena con Sandra Reyes de 'Pedro, el Escamoso 2'

La muerte de la actriz Sandra Reyes sorprendió al mundo del entretenimiento en Colombia y, por su puesto, sus colegas compartieron varias anécdotas al recordarla como un ejemplo a seguir y una persona muy alegre.

En entrevista con Noticias Caracol, Miguel Varoni se quebró al recordar una escena que grabaron en la segunda temporada de 'Pedro, El Escamoso', pues no era parte del libreto.



Miguel Varoni recuerda a Sandra Reyes

En la segunda temporada de esta producción, la peluquería es uno de los escenarios más importantes dentro de la narración. Justo allí, Miguel Varoni, quien interpreta a Pedro Coral, procede a abrirle la puerta del carro a la doctora Paula, icónico personaje de Sandra Reyes, y ella dijo una frase que no estaba en el guion, pero que le llegó al corazón y ahora recordó con nostalgia.

"Le abrí la puerta del carro. Eso no estaba escrito. La estoy mirando y me dijo: 'Ay, Pedro, hasta cuándo me va a abrir la puerta'. Me jodió acordarme de esa vaina", dijo Varoni con la voz entrecortada en Noticias Caracol.

El también director de televisión manifestó que Sandra dejó huella en todos los integrantes de la producción por la calidad de persona que era.

¿Sandra Reyes sabía que tenía cáncer al grabar 'Pedro, El Escamoso'?

Este 1 de diciembre también se conoció que la actriz estaba batallando contra un cáncer de seno, enfermedad que, paradójicamente, tenía el personaje de Paula en la segunda temporada de esta producción. Por eso, Varoni recordó los tiempos en los que grabaron 'Pedro, El Escamoso' y dejó entrever que ella no tenía ese cáncer.

“Eso se grabó en junio y salió en julio. Ella no sabía y no voy a decir más”, expresó Varoni.

Sus palabras reflejan la discreción con la que Sandra manejó su vida personal, incluso en medio de una producción tan significativa para su carrera.



La carrera de Sandra Reyes

Nacida el 31 de mayo de 1975, Sandra Reyes dejó una huella profunda en la televisión colombiana gracias a su carisma y talento. Su carrera incluyó producciones memorables como Paraíso Travel, El Cartel de los Sapos, Ventino, Cuando Vivas Conmigo y Laura, la Santa Colombiana, donde interpretó a personajes que cautivaron tanto a críticos como a espectadores, pero sin lugar a duda fue el papel de 'La doctora Paula', en la famosa novela 'Pedro, El escamoso' que le dio reconocimiento internacional.