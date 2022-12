Mis canciones le gustan a la gente porque han pasado de padres a hijos: Perales

“La razón por la que mi música le gusta a las personas es porque me he hecho mayor y he tomado a tres generaciones. Es por esto que las canciones han pasado de padres a hijos”, dijo.



Asimismo, Perales explicó de dónde adquiere el romanticismo y la nostalgia para interpretar sus canciones.



“La verdad es que soy un ser bastante cotidiano, soy bastante tímido, soy bastante solitario. Es por esto que mi mujer me dice que no necesito a nadie para sobrevivir (…) Soy muy amante de la naturaleza y de la tierra porque viví la vida del campesino desde pequeño”, comentó.



De igual forma, el artista mencionó cómo adquirió toda su creatividad para escribir sus canciones.



“Cuando estuve en el internado Salesiano y fue justamente allí en dónde nace mi primera canción. Desde los 6 años, mi primera base musical fue un músico de Castejón, con él aprendí mis primeras notas musicales”, añadió.